НБУ в октябре пополнил свой портфель ОВГЗ на 4 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,96 млрд грн (с начала года - на 18,1 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение текущего года не проводились.

Через механизм двусторонней котировки в октябре НБУ провел операций по покупке ОВГЗ на 131,1 млн грн (с начала 2012 года их объем по покупке составил 2,45 млрд грн), операции по продаже не проводились, а с начала т.г. их объем составил 1,9 млрд грн.

В октябре по результатам первичных аукционов по продаже ОВГЗ в государственный бюджет Украины поступило 4,1 млрд грн (с начала года поступления составили 30,1 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, с начала года составили 2,4 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 44,5 млрд грн, в том числе основной долг — 29,8 млрд грн, выплата дохода - 14,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 10 октября директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук заявила, что Минфин до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

«У нас осталось не так много до конца года взять – около 7 млрд грн. Будем выпускать долгосрочные ОВГЗ на 5-7 лет», - сказала она.

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