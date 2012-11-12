Кувейтская Investment Dar ищет покупателя на свою долю в Aston Martin

Кувейтская компания Investment Dar, владеющая контрольным пакетом акций британского производителя автомобилей Aston Martin, ищет потенциальных покупателей на свою долю, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные информированных источников.

Investment Dar, которой принадлежит 64% Aston Martin, наняла компанию Rothschild в качестве консультанта сделки. В число потенциальных покупателей британской компании входит, в частности, индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra.

Переговоры по продаже акций могут стать сложными из-за высокой цены. Так как потенциальные покупатели навряд ли захотят платить столько же, сколько Investment Dar пять лет назад, отмечают источники. По их данным, кувейтская компания просит за свою долю в Aston Martin порядка 800 млн долл.

В 2007 году Investment Dar и Adeem Investment приобрели Aston Martin за 805 млн долл. у американской Ford Motor, контролировавшей его с 1987 года.

Кувейтская компания направит средства, полученные от продажи доли в Aston Martin, на погашение задолженности.

Автомобили Aston Martin получили большую популярность благодаря участию в 11 фильмах о Джеймсе Бонде, в том числе в последней части – «Координаты «Скайфолл», пишет «Газета.Ru».