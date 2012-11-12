WIG-Ukraine потерял за неделю более 3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine закончил прошлую неделю 3,05% снижением, став лидером падения среди основных индексов польской биржи.

Как передает корреспондент УНИАН, индикатор стоимости бумаг 11 украинских компаний на фоне минусовой недели польских индексов закрылся на самом низком за последние четыре месяца уровне - 665,93 пунктов.

Основные польские индексы закончили последние пять торговых сессий в пределах 0,14 до 1,46%, а лидером падения стал индикатор небольших компаний sWIG80.

"Голубые фишки" потеряли 0,94% на фоне 0,8% минуса, включающего в себя 309 польских компаний WIG-Poland, и 2,17% падения индикатора 27 фирм Центральной и Восточной Европы WIG-CEE.

На прошлой неделе среди украинских компаний подорожали бумаги только входящего в "голубые фишки" агрохолдинга Kernel (+0,16%).

Акции большинства других украинских эмитентов потеряли в пределах 0,09-5%.

Лидерами падения стали производители молочных изделий IMC (13,11%) и Milkiland (8,26%), а также угледобытчики Sadovaya (9,52%) и Coal Energy (9,22%).

При этом бумаги угольных компаний достигли новых исторических минимумов своей цены на уровне 2,42 и 12 злотых за штуку, что на 76% и 35% меньше, чем с начала дебюта (1 USD = 3,2 PLN).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine на прошлой неделе просел на 2,64%, закрывшись ниже уровня 700 пунктов впервые с половины сентября.

Справка УНИАН. Потерявший за первую половину 2012 года более 8% WIG-Ukraine к концу августа прибавил около 16%, после чего снова начал снижаться.

В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая 2011 года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка. Индекс, который стартовал с тысячи пунктов, достиг своего минимального значения в мае текущего года на уровне около 590 пунктов.