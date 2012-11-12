Инвесторы опасаются возможной рецессии в США - эксперты

Инвесторы опасаются, что бюджетный кризис в США может в конечном итоге ввергнуть страну в рецессию.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, «переизбрание Барака Обамы на пост президента США, при сохранении расстановки сил в Конгрессе, заставило рынки опасаться, что компромисс в вопросе о преодолении "бюджетный обрыва" - автоматического сокращения расходов американского бюджета и налоговых льгот на 607 млрд долл. (почти 4% ВВП) с 1 января 2013 года - так и не будет достигнут в срок».

Как отмечают аналитики, сводный индекс Европы Stoxx-600 в пятницу, 9 ноября, потерял 0,11%, а по итогам прошлой недели его падение составило 1,7%. Украинский UX в пятницу снизился на 1,15%, а за неделю его падение составило 3%.

По прогнозам аналитиков, «украинские акции, несмотря на их существенную перепроданность, будут следовать за мировыми рынками, которые сейчас находятся в фазе снижения. Негатива для UX добавляют выборы и неутихающее девальвационное давление на гривню, которое в октябре усилилось (выросло сальдо скупки валюты населением), однако в ноябре – декабре должно пойти на спад».