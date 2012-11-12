Украинский рынок акций начал текущую неделю с повышения.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 повысился на 0,43% - до 822,95 пункта. Общий объем сделок составил 29,9 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось всего 6 млн грн. Среди лидеров повышения - акции Авдеевского коксохима (+2,01%), «Укрсоцбанка» (+1,89%), Алчевского меткомбината (+1,87%).

В то же время на европейских рынках акций в понедельник наблюдается разноплановая динамика. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,23% - до 5782,66 пункта, немецкий DAX повысился на 0,18% - до 7176,18 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,13% - до 3419,00 пункта.

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