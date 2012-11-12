Утвержден порядок разрешений на создание фондовыми компаниями зарубежных подразделений

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 6 ноября утвердила Порядок предоставления согласований на создание профессиональными участниками фондового рынка обособленных подразделений за пределами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Данный документ прописывает условия, при которых комиссия сможет разрешать компаниям создавать обособленные подразделения за пределами Украины. Предполагается, что от компании потребуются данные по обеспечению условий, позволяющих данному подразделению осуществлять деятельность за рубежом. Также Порядок определяет перечень документов, необходимых для получения согласования, технические требования к компании и особенности ликвидации соответствующего подразделения.

«Комиссия заканчивает процедуру подготовки документа, который будет регламентировать создание отечественными фондовыми компаниями (брокерами, инвестиционными фондами, торговцами) своих филиалов за пределами Украины», - заявил член НКЦБФР Алексей Тарасенко.

В настоящее время документ направлен в Министерство юстиции Украины для прохождения обязательной процедуры государственной регистрации. Данный порядок вступает в силу со дня его официального опубликования.

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