«Капитал Индекс Групп» сменил руководство «Киевского мотоциклетного завода»

«Капитал Индекс Групп», выкупивший в августе 2012 года 90,811% акций «Киевского мотоциклетного завода», сменил руководящий состав предприятия. Соответствующее сообщение размещено в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, с должности были уволены: глава правления И.Куташев, первый заместитель главы правления В.Замула, члены правления - М.Логвиненко, Л.Ромась, Б.Король, Я.Нестеришин, глава наблюдательного совета В.Кальниченко, заместитель главы набсовета Ю.Никитенко, глава ревизионной комиссии Н.Харина.

Решением собрания акционеров на должность генерального директора завода был назначен Вячеслав Масаковский, членами набсовета назначены Алексей Краснокутский и Алла Михалечко, ревизором назначена Галина Коваленко.

Как сообщал ранее УНИАН, ООО «Капитал Индекс Групп» приобрело 22 августа 2012 года на приватизационном конкурсе 90,811% акций «Киевского мотоциклетного завода» за 59,8 млн грн.

Справка УНИАН. В пользовании ПАО «Киевский мотоциклетный завод» находятся два земельных участка площадью 240 тыс. кв. м и 3,2 тыс. кв. м.

По итогам первого полугодия 2012 г. объем реализованной продукции предприятия составил 4 млн грн, убыток - 9,8 млн грн, дебиторская задолженность - 3,7 млн грн, кредиторская задолженность - 4,6 млн грн, стоимость активов - 35 млн грн.

ООО "Капитал Индекс Групп" (г. Киев) работает на рынке финансовых услуг, собственником ООО является компания, расположенная на Британских Виргинских островах. "Капитал Индекс Групп" работает на рынке финансовых услуг, по информации ряда СМИ, является подконтрольной народному депутату от Партии Регионов Василию Хмельницкому.