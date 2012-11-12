Фондовые рынки пережили еще одну «сумасшедшую неделю» - эксперты

Фондовые рынки пережили еще одну «сумасшедшую неделю». Так прокомментировали ситуацию на мировых финансовых рынках аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, начиная со среды, 7 ноября, трейдеры на практически всех торговых площадках мира устроили грандиозную распродажу, вследствие которой индексы ведущих мировых площадок по результатам прошлой недели просели более чем на 1,5%.

Как подчеркивают аналитики, «основным нарушителем спокойствия» были США. Выборы президента, прошедшие 6 ноября, закончились убедительной победой действующего президента демократа Барака Обамы. Однако разрешение политической неопределенности лишь усилило экономическую неопределенность в США. Отсутствие политического консенсуса в стране, где президент и большинство в Палате представителей конгресса являются демократами, а большинство в Сенате – республиканцами, усилило опасения реализации так называемого «бюджетного обрыва». Речь идет об автоматическом сокращении расходов американского бюджета и налоговых льгот на 607 млрд долл. (почти 4% ВВП) с 1 января 2013 года, так как соотношение сил в руководстве страны не изменилось, а значит, не увеличилась вероятность достижения компромисса.

По мнению аналитиков, поток экономических новостей, поступающих в течение минувшей недели из США, был неоднозначным. Наиболее оптимистичные статистические данные поступили в пятницу, 9 ноября, и не смогли существенно повлиять на отрицательный результат недели. В частности, индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в ноябре вырос до максимальных с июля 2007 года 84,9 пункта. К тому же запасы товаров на оптовых складах США в сентябре увеличились на 1,1%, что является максимальным подъемом с начала 2012 года.

Аналитики отмечают, что в среду, 7 ноября, Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз стран еврозоны. В целом прогноз был пересмотрен в худшую сторону. В частности, комиссия ухудшила прогнозы экономики 17 стран еврозоны на 2012 и 2013 годы. Председатель Европейского центробанка Марио Драги на пресс-конференции в четверг, 8 ноября, заявил, что «импульс к росту экономики остается слабым».

По прогнозам аналитиков, «на текущей неделе волнения на рынках вряд ли значительно утихомирятся». Ожидается выход блока важной статистической информации по экономике США, а также публикации протокола Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Как сообщают аналитики, динамика индекса Украинской биржи на прошедшей неделе в целом совпадала с трендом мировых торговых площадок. Внешний негатив усиливался напряженной внутренней политической ситуацией, связанной с затягиванием подсчета голосов и оглашением результатов парламентских выборов. По результатам недели индекс Украинской биржи потерял 3% и закрылся в пятницу, 9 ноября, на отметке 819,43 пункта.

Аналитики ожидают, что на текущей неделе динамика украинского рынка акций будет определяться преимущественно внешним новостным потоком.

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