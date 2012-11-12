Индекс Украинской биржи повысился на 3,42%, индекс ПФТС снизился на 1,08%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 ноября, повысился на 3,42% – до 847,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 102,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 79 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+11,63%), Алчевского меткомбината (+8,18%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,08% – до 312,85 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 98,5 млн грн.