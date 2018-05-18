Неделя в мире: Хромые утки у края финансовой пропасти

От статуса исторической личности до положения

“хромой утки” всего один шаг.

Билл Клинтон

Фокус рынка - Греция и США

На этой неделе в центре внимания вновь будет Греция. Настрой рынка будут определять два события. Во-первых, это обсуждение министрами финансов ЕС вопроса об очередном транше финансовой помощи Греции (3,15 млрд евро). Во-вторых, заседание старого состава Конгресса США в Вашингтоне – конгрессменам, чьи полномочия уже близки к завершению, предстоит обсудить вопрос о том, как избежать т. н. “финансовой пропасти” в конце года. Фоном для европейских дискуссий послужат организованные профсоюзами протесты против мер по ограничению расходов в Италии, Испании и Португалии (в среду). Инвесторы будут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока ситуация не прояснится, цены рискованных активов будут сильно волатильными.

Массовой волны продаж не предвидится. Остроту ситуации несколько сглаживает тот факт, что затянувшихся длинных позиций на рынке нет, следовательно, нет риска массовой волны продаж. Макроэкономическая информация из США и Китая позволяет надеяться на лучшее, а ухудшение ситуации в Европе уже учтено рынком и может усугубить положение вещей, только если перед Евросоюзом также встанет проблема “финансовой пропасти”. На Уолл-стрит в конце минувшей недели такое сочетание пессимизма и оптимизма завершилось ралли, катализатором которого стали более позитивным, чем ожидалось значением индикатора потребительских настроений, опубликованного в пятницу. Ранее, в среду и четверг, рынки сильно упали, когда инвесторы опасались неблагоприятных с их точки зрения действий регулятора.

Три хромые утки

“Хромая утка” номер один. Если Белый дом и Конгресс США не смогут договориться к 31 декабря, страна окажется на грани “финансовой пропасти”, обусловленной одновременным ростом налоговых платежей и сокращением расходов на $607 млрд в связи с окончанием срока действия соглашения 2001 года. Бюджетный комитет Конгресса уже заявил, что, если не принять мер, то в следующем году темпы роста американской экономики могут упасть на 0,5 п. п. Даже если допустить, что соответствующее соглашение будет достигнуто, следует иметь в виду, что Белому дому придется представить бюджет на 2014 год к началу февраля, а к середине этого месяца закончится действие ограничений на уровень госдолга. Последний раз, когда страна была близка к аналогичной “финансовой пропасти”, это привело к снижению ее кредитного рейтинга.

“Хромая утка” номер два. Проблема помощи Греции висит над Евросоюзом как дамоклов меч. Есть признаки того, что европейские министры финансов не утвердят очередной транш на сегодняшнем заседании и, вероятно, подождут заключения “тройки” уполномоченных аудиторов. Не исключено, что решение будет отложено либо до ближайшего саммита ЕС (22 ноября), либо даже до заседания, которое состоится в средине декабря. Между тем постепенно нарастают разногласия по поводу бюджета Евросоюза, а большинство экономистов при этом уверено, что вопрос о финансовой помощи Испании – это лишь вопрос времени. На этом фоне европейская экономика все глубже сползает в рецессию, а “финансовая пропасть” становится все ближе.

“Хромая утка” номер три. В Китае начался процесс передачи высшей политической власти в стране. Уже официально названы руководители нового поколения, в четверг их кандидатуры должны быть официально одобрены. После этого придется подождать мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей, которому предстоит официально назначить этих людей на высшие государственные посты. В течение переходного периода китайские власти будут делать все, чтобы сохранить политическую и экономическую стабильность, и не будут проводить масштабных реформ. “Финансовая пропасть” в традиционном понимании Китаю, конечно, не грозит, но руководству придется обеспечить позитивную динамику, поскольку в противном случае новое поколение руководителей рискует столкнуться с социальными потрясениями.

Основные события этой недели

Вторник. Конгресс США соберется на первое после президентских выборов заседание. Республиканская партия имеет большинство в Палате представителей, Демократы контролируют Сенат. Главной новостью предстоящих нескольких месяцев станет обсуждение с новой президентской администрацией вопроса повышения налогов и сокращения бюджетных расходов. Министры финансов стран ЕС приступят к осуждению европейского бюджета: в этом вопросе наблюдается явное противостояние между Германией и Великобританий. Министр финансов Греции обратится к членам комиссии Европарламента. В Германии будет опубликован индекс экономических настроений института ZEW. Cisco Systems одной из последних среди крупных американских корпораций выпустит результаты за третий квартал 2012 года.

Среда. В Испании, Италии и Португалии состоятся всеобщие забастовки профсоюзов против мер экономии. ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет по экономике региона, ФРС - протокол последнего заседания Комитета открытого рынка; впрочем, в этом месяце указанные два события будут представлять небольшой интерес. Одним из важнейших отчетов среды станет статистика по розничным продажам за сентябрь, хотя все внимание рынков будет сосредоточено на итогах продаж в “черную пятницу” и “киберпонедельник” – двух дней наиболее активных покупок, следующих за Днем Благодарения. Кроме того, в среду закончится очередной период запрета на продажу акций Facebook – на рынок выйдет 800 млн. акций социальной сети.

Четверг. По итогам съезда, начавшегося в прошлый четверг, Компартия Китая раскроет имена семи человек, входящих в новый состав постоянного комитета Политбюро. В ЕС выйдет предварительная оценка роста ВВП за 3К12, а также статистика по ВВП нескольких отдельных стран региона, в том числе Германии. Основное влияние указанные отчетности окажут на курс европейской валюты. В США выйдет ежемесячный отчет по инфляции, данные по числу обращений за пособиями по безработице, а также еженедельный отчет Министерства энергетики по запасам нефти (с опозданием). Свои результаты за третий квартал 2012 года опубликует Wal-Mart.

Пятница. После насыщенных первых четырех дней недели пятница обещает быть довольно спокойной. Единственная выходящая в этот день отчетность, которая будет представлять интерес,– данные по промпроизводству в США за октябрь.

Главный стратегист Крис Уифер, стратегист Ованес Оганисян, аналитик Искандер Абдуллаев (Sberbank Investment Research)