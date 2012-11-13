Эксперты: на украинском рынке акций во вторник наблюдалась повышенная активность

В понедельник, 12 ноября, на Украинской бирже наблюдалась повышенная активность игроков рынка. Так прокомментировали УНИАН результаты вчерашних торгов в инвестиционной компании Eavex Capital.

Как отметили в компании, после начала торгов на «отрицательной территории» трейдеры переключились на покупки, что привело к резкому скачку котировок по большинству ликвидных бумаг. Лучшие результаты были зафиксированны по акциям Алчевского меткомбината и Авдеевского коксохима, которые подорожали за день на 10%. Более скромные результаты были по "Мотор Сич" и "Центрэнерго", которые поднялись на 3,8% и 2,5% соответственно. В целом индекс Украинской биржи вырос вчера на 3,8% до уровня в 850 пунктов.

На международных площадках в понедельник было затишье, основной индекс Нью-Йоркской биржи S&P500 закрылся повышением лишь 0,04%. Сдерживающим фактором для рынков стали опасения относительно возможного дефолта Греции после того, как министры финансов ЕС отложили рассмотрение вопроса о предоставлении этой стране очередного транша финансовой помощи.

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