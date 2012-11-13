Эксперты считают маловероятным рыночный спрос на ОВГЗ-аукционе 13 ноября

Возникновение рыночного спроса на предлагаемые Министерством финансов Украины на сегодняшнем аукционе облигации внутреннего государственного займа маловероятно, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

В обзоре отмечается, что за минувшую неделю ситуация на рынке не претерпела значительных изменений. Уровень банковской ликвидности остается достаточно волатильным, продемонстрировав за неделю рост на 6% – до 22,2 млрд грн.

При этом указывается, что поскольку спрос на валюту остается высоким, на рынке по-прежнему сохраняется дефицит гривни, что удерживает ставки денежного рынка на высоких значениях (по кредитам «овернайт» – 20,75%, по 1-месячным – 38,00%). В результате дефицита ликвидности наблюдается рост на коротком отрезке кривой доходности вторичного рынка ОВГЗ.

«Учитывая, что ставки по облигациям на вторичном рынке значительно превышают приемлемые для Минфина уровни, рыночный спрос на предложенные выпуски крайне маловероятен», - считают эксперты банка.

Также они обращают внимание, что у правительства не запланировано значительных выплат по своим долгам в ближайшее время. В частности, на этой неделе необходимо выплатить 330 млн грн купона по ОВГЗ, а также 24 млн долл. по обслуживанию еврооблигаций.

«Такие объемы не являются значительными и теоретически могут быть покрыты за счет имеющихся у правительства ресурсов. Тем не менее, сочетание указанных платежей со снижением поступлений в бюджет и ростом его дефицита может на сегодняшнем аукционе стать предпосылкой для нерыночных размещений», - отмечается в обзоре.

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 13 ноября предложит 5- и 7-летние госбумаги.

6 ноября Минфин привлек в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже ОВГЗ, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

В ноябре Минфин планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ.

Аукционы планируется провести 6, 13 и 20 ноября. На аукционах 6 и 13 ноября Минфин намерен предложить инвесторам стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября планируется продажа 2-летних ОВГЗ, номинированных в инвалюте.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 190,773 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 98,515 млрд грн, в собственности банков - 76,217 млрд грн, нерезидентов - 6,099 млрд грн.

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