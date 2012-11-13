Индекс Украинской биржи снизился на 2,31%, индекс ПФТС - на 0,08%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 ноября, снизился на 2,31% – до 830,53 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 136 млн грн, из них на фондовом рынке – 72,6 млн грн, на срочном рынке – 63,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Азовстали" (-5,61%), Енакиевского метзавода (-4,39%), Алчевского меткомбината (-4,03%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,08% – до 312,60 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 37,7 млн грн.