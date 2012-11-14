Вероятность длительного снижения индекса UX ниже 800 пунктов пока не кажется высокой - эксперт

Вероятность снижения индекса UX ниже 800 пунктов на продолжительный период времени пока не кажется высокой.

Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

Он добавил, что скорее следует ожидать новой волны покупок, если индекс UX вновь достигнет данного уровня поддержки.

По словам П.Ильяшенко, «грекам удалось привлечь достаточно средств через продажу долговых обязательств, поэтому выплата 5 млрд евро в предстоящую пятницу уже не является проблемой. С другой стороны, глобальным рынкам от этого легче не стало: фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают консолидироваться ниже отметки 1380 пунктов. С точки зрения технической картины, шансы на снижение сначала до уровня 1350 пунктов, а затем и далее, довольно высоки».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 ноября, снизился на 2,31% – до 830,53 пункта. Общий объем торгов составил 136 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,08% – до 312,60 пункта. Общий объем торгов составил 37,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неделя в мире: Хромые утки у края финансовой пропасти