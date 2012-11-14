Эксперты: риски более глубокого падения гривни негативно влияют на акции

Риски более глубокого падения гривни оказывают негативное воздействие на отечественные акции.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс UX, после необъяснимого роста в понедельник на 3,6%, во вторник скорректировался. Курс гривни, которая последние несколько дней снижалась по одной копейке, 13 ноября упал сразу на семь копеек - до 8,3 грн/долл. Причиной могло послужить, в том числе, заявление постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера о переходе Украины к плавающему курсу.

По прогнозам аналитиков, при таких темпах снижения гривня может достичь отметки 8,4 грн/долл. раньше, чем к концу текущего года. В таком случае НБУ может вмешаться и начать продавать иностранную валюту для поддержания национальной.

Аналитики подчеркивают, что при текущем уровне долга Греции 190% ВВП Европа и МВФ так и не пришли к единому мнению в отношении уровня, до которого он должен сократиться в 2020 году – 120% либо 144%. От этого зависит, будет ли Европа и далее списывать долг Греции. Негативная макростатистика (ZEW хуже ожиданий) определила открытие торгов вторника, 13 ноября, снижением в Европе. Однако после заявлений министра финансов Германии о том, что Греция на правильном пути, рынки отыграли падение и закрылись ростом.

По словам аналитиков, в США «фискальный обрыв» продолжает негативно влиять на индексы. Даже сильная макростатистика по рынку недвижимости не смогла во вторник переломить нисходящий тренд.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 ноября, снизился на 2,31% – до 830,53 пункта. Общий объем торгов составил 136 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,08% – до 312,60 пункта. Общий объем торгов составил 37,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вероятность длительного снижения индекса UX ниже 800 пунктов пока не кажется высокой - эксперт