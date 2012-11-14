ФГИУ хочет в декабре продать на биржах госпакеты 5 обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 5 декабря т.г. реализовать на фондовой бирже "Иннэкс" миноритарные госпакеты акций пяти обогатительных фабрик, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 ноября т.г. В соответствии с обнародованным в издании информационным сообщением, 5 декабря т.г. на фондовой бирже "Иннэкс" планируется выставить на продажу 23,644% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Россия" (начальная цена пакета составит 16 млн 220 тыс. грн); 23,832% акций ПАО "Групповая обогатительная фабрика "Красная звезда" (начальная цена – 76 млн 127 тыс. грн); 21,685% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Украина" (начальная цена – 16 млн 70 тыс. грн); 25,52% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Комсомольская" (начальная цена – 69 млн 919 тыс. грн); 24,868% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Узловская" (начальная цена – 50 млн 166 тыс. грн).

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