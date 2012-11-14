Фонд госимущества 5 декабря выставит на продажу 15,264% "Уманьгаза"

Фонд государственного имущества Украины 5 декабря т.г. выставит на продажу 15,264% госпакет акций газоснабжающего предприятия "Уманьгаз", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 ноября т.г.

Как отмечается в информационном сообщении, приватизируемый госпакет планируется выставить на фондовой бирже "Иннэкс". Реализационная цена 15,264% акций ПАО "Уманьгаз" составит 6 млн 230 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, строительная компания «Стандарт С» (г. Киев) после продажи физическим лицом 13,48% акций газоснабжающего предприятия «Уманьгаз» сконцентрировала 21,18% акций данного предприятия. НАК «Нафтогаз Украины», который также является одним из акционеров предприятия «Уманьгаз», уменьшил количество акций с 40,26% до 25%, передав 15,26% акций Фонду государственного имущества Украины для продажи.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.