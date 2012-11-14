ФГИУ выставил на продажу 100% госакций завода «Полярон»

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 100% госпакета акций Научно-производственного комплекса «Полярон».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 14 ноября т.г.

Начальная цена выставляемого на продажу пакета акций предприятия составила 25 млн 675 тыс. грн.

Конкурс состоится через 20 календарных дней с момента его объявления.

Справка УНИАН. ПАО «Научно-производственный комплекс «Полярон» (г. Львов) занимается производством коммутационной и лазерной техники (вакуумные камеры, контакторы, выключатели высоковольтные и пр.). По итогам 2011 г. убыток предприятия составил 9,9 млн грн. С октября 2011 г. в отношении предприятия проводится процедура санации.