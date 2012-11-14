Повторно выставлены на продажу 99,989% госакций завода «Прилив»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 99,989% госпакета акций завода «Прилив», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 14 ноября т.г.

Начальная цена выставляемого на продажу пакета акций предприятия снижена на 30% в сравнении с предыдущей продажей - до 6 млн 420 тыс. грн.

Конкурс состоится 5 декабря т.г.

Объявленный ранее конкурс по продаже 99,989% госакций завода «Прилив» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ПАО «Завод «Прилив» (г. Бердянск, Запорожская обл.) занимается производством электрораспределяющей и контрольной аппаратуры.

Балансовый убыток предприятия по итогам первого полугодия 2012 г. составил 1 млн грн, дебиторская задолженность - 131 тыс. грн, кредиторская - 4,3 млн грн.

Определением хозяйственного суда Запорожской области от 17 сентября 2008 г. утвержден план санации предприятия.