Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 ноября, повысился на 0,32% – до 833,19 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 50,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 26,4 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Мотор Сичи" (+0,64%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,08% – до 312,60 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 264,5 млн грн.