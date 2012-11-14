Комитет ВР рекомендует запретить концессию аэропорта «Борисполь»

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета приватизации и предоставления в концессию (аренду) Государственного международного аэропорта "Борисполь"), определяющий, что аэропорт "Борисполь" не относится к объектам, которые могут предоставляться в концессию.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект № 11126 предлагает исключить аэропорт из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированы, а также включить аэропорт в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Напомним, в конце сентября 2012 года Министерство инфраструктуры сообщило о принятии Кабмином постановления правительства, которым аэропорт «Борисполь» был внесен в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По информации Мининфраструктуры, концессия международного аэропорта «Борисполь» позволила бы преобразовать аэропорт в международный хаб (аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеет высокий процент стыковочных рейсов - УНИАН).