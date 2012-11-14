На Украинской бирже состоялась классическая борьба продавцов и покупателей - эксперт

На Украинской бирже в среду, 14 ноября, наблюдалась классическая борьба продавцов и покупателей, победу в которой с небольшим перевесом одержали последние.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «явно не в фаворе у игроков сегодня были бумаги энергетического сектора». Так, акции «Центрэнерго» по итогам торгов упали на 1,64%, «Донбассэнерго» – на 0,89%. В плюсе удалось завершить день бумагам «Райффайзен Банка Аваль» (+4,71%), «Мотор Сичи» (+1,01%) и Енакиевского метзавода (+0,60%).

Как считает Я.Лаврик, «на зарубежных рынках в среду преобладающим был негатив, однако продажи были весьма осторожными. Мировые фондовые рынки сейчас локально перекуплены и требуют небольшой коррекции вниз. Тем не менее, несмотря на изобилие негативных факторов, ярко выраженных продаж мы не видим».

Эксперт подчеркнула, что в центре внимания игроков в среду был целый блок макростатистики, которая в большей степени носила негативный оттенок. Так, промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,5%, в то время как прогнозировалось снижение на 2,0%.

Я.Лаврик добавила, что розничные продажи в США в октябре упали на 0,3%, в то время как ожидалось снижение на 0,2%. В прошлом месяце в штатах прошел ураган «Сэнди», последствия которого отчасти оказали негативное влияние на показатель. При этом некоторые экономисты, подсчитывающие ущерб от стихийного бедствия, предрекали более существенное падение розничных продаж в США в октябре. Выше прогнозов оказался рост оптовых запасов в штатах, однако это не означает затоваривание экономики, поскольку рост продаж со складов в сентябре был максимальным с марта 2011 года.

По мнению эксперта, «кроме статистических данных в качестве идеей для спекуляции трейдеры использовали сильный корпоративный отчет крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco и разговоры о возможном пересмотре руководителей ФРС монетарной политики. В частности, предлагается установить четкие макроэкономические ориентиры для изменения ключевой процентной ставки. С одной стороны, это сделает политику Федрезерва более предсказуемой для инвесторов. С другой стороны, даст дополнительный повод для манипулирования статистическими данными».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 ноября, повысился на 0,32% – до 833,19 пункта. Общий объем торгов составил 50,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,08% – до 312,60 пункта. Общий объем торгов составил 264,5 млн грн.

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