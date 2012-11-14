Акции «Агролиги» подорожали в среду на 22%

Варшава. Бумаги объявившей в среду, 14 ноября, финансовые результаты за первые три квартала текущего года агропромышленной компании «Агролига» на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка NewConnect завершили торги на уровне 65 злотых за штуку, что на 22,64% выше вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, торговля бумагами украинской компании в среду проходила в пределах от 52 до 70 злотых за штуку.

Оборот бумагами составил 17,6 тыс. долл.

С момента дебюта в феврале 2011 года бумаги компании больше всего стоили в первые дни после размещения - около 120 злотых - а минимального значения достигли в половине текущего года на уровне чуть выше 40 злотых.

Как сообщал УНИАН, «Агролига» за первые девять месяцев 2012 года увеличила чистую прибыль в 2,35 раза - до 3,3 млн евро при росте выручки в 2,5 раза - до 13,4 млн евро.

Справка УНИАН. По 41,66% акций компании, которая работает на украинском рынке с 1992 года, принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской, остальные - free float.

В прошлом году «Агролига» увеличила чистую прибыль на более чем 40% - до 1,7 млн евро при росте выручки почти в 2 раза - до около 7 млн евро.