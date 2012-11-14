Sadovaya Group в январе-сентябре сократила прибыль втрое

Sadovaya Group (SG), занимающаяся добычей угля на двух шахтах в Донбассе, за первые девять месяцев 2012 года сократила чистую прибыль до 3,282 млн долл. с 9,895 млн долл. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания в биржевом отчете.

В третьем квартале текущего года SG снизила чистую прибыль в 4,4 раза до 467,7 тыс. долл. с 2,1 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании снизилась за девять месяцев на 42% до 36,6 млн долл., в третьем квартале в годовом выражении падение составило 53% - до 9 млн долл.

Мажоритарный акционер и генеральный директор SG Александр Толстоухов назвал причиной ухудшения финансовых результатов компании большое предложение угля и слабый спрос на него на местном рынке и низкие мировые цены.

"Металлургия и другие промышленные потребители энергии страдают от глобального экономического замедления, для многих из них главные вызовы еще впереди", - отметил в обращении к инвесторам А. Толстоухов.

Он отметил, что компания прогнозирует сложные условия работы на рынке до конца текущего года, напомнив, что в рамках подготовки к ним SG временно прекратила добычу на одной из своих шахт, а на другой ограничила добычу.

Согласно отчету, активы компании на конец сентября текущего года составили 126,5 млн долл. по сравнению с 102,5 млн долл. на начало года и 97 млн на конец третьего квартала прошлого года.

Задолженность SG на конец третьего квартала увеличилась более чем в 2 раза до 41,7 млн долл. с 18,7 млн долл. на конец сентября прошлого года.

За этот период компания увеличила долгосрочный долг до 36,8 млн долл. с 0,7 млн долл. на фоне сокращения краткосрочной задолженности в 3,7 раза до 4,9 млн долл.

"Это фантастические результаты, если посмотреть на управление рабочим капиталом и затратами. Я лично был убежден в том, что при такой низкой продаже и высоких затратах компания завершит третий квартал с убытком... в тоже время, экономия была такой большой, что позволило показать прибыль", - сказал УНИАН аналитик Dom Maklerski ВZWBK Павел Пахульский.

Он сказал, что польские аналитики не готовят консенсус-прогноза для Sadovaya Group, отметив, что о дальнейших перспективах компании можно будет говорить после того, как она возобновит добычу, практически прекращенную в прошлом месяце.

Аналитик также объяснил более 40% падение стоимости акций Sadovaya Group (на фоне меньшего падения стоимости ценных бумаг другого украинского угледобытчика на Варшавской бирже - Сoal Еnergy) прекращением добычи угля.

"Одна шахта де-факто перестала работать, другая на этапе планового ремонта. Завод по обогащению угля пока не начал работать. Разница между компанией, которая добывает 2 млн тонн в год и той, которая пока ничего не добывает, должна быть значительная", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в первой половине текущего года по сравнению с январем-июнем прошлого года компания сократила чистую прибыль почти в 3 раза до 2,8 млн долларов на фоне 37% падения выручки до 27,4 млн долларов

В октябре компания объявила о временной приостановке добычи на одной из шахт из-за слабого спроса, что обрушило стоимость ее бумаг на Варшавской бирже на более чем 40% до нового исторического минимума.

За первые десять месяцев текущего года Sadovaya Group сократила продажи угля на 40% до 521 тыс. тонн при почти 15% росте добычи до 373 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В прошлом году Sadovaya Group,, дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года, увеличила чистую прибыль на треть до 10,3 млн долларов на фоне роста выручки почти на 40% до 90,1 млн долларов

Продажи угля увеличились на 15% до 1,264 млн тонн при росте добычи на 70% до 475 тыс. тонн.

По последним данным, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.