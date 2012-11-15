На фондовом рынке США вчера произошел очередной обвал. Так прокомментировали УНИАН результаты вчерашних торгов на американском рынке в инвестиционной компании Eavex Capital.

Как отметили в компании, снижение индекса S&P500 по итогам вчерашних торгов составило 1,4%. Одной из причин негатива стало выступление президента США Барака Обамы, в котором он снова повторил, что готов искать компромисс с республиканцами, но налоговые льготы для самых богатых граждан будут отменены. По мнению аналитиков, такая позиция президента США кажется не слишком перспективным началом для переговоров между основными политическими силами. Вслед за американскими индексами снижаются сегодня и фондовые индикаторы Европы. Потери в начале дня составляют примерно 0,5%.

Напомним, по итогам вчерашних торгов в США индекс Dow Jones снизился на 1,45%, индекс Nasdaq – на 1,29%.