Отмена Россией зимнего времени снижает ликвидность ее акций - Bloomberg

Отмена зимнего времени, инициированная Дмитрием Медведевым почти год назад, снижает ликвидность акций, обращающихся на Московской бирже и подрывает попытки России усилить роль финансового сектора в экономике страны, которая зависит от нефти, считают аналитики Bloomberg.

В частности, трейдерам в Лондоне, который считается финансовым центром Европы, теперь приходится работать больше на один час. 28 октября Лондон перевел стрелки часов на один час назад, и разница во времени с Москвой увеличилась до четырех часов.

Согласно данным Bloomberg, за первый час торгов на бирже ММВБ, которая открывается в 10.00 мск, объем совершенных сделок с 28 октября упал на 15%.

20 крупнейших трейдеров, которые в частности торгуют бумагами «Газпрома» и «Лукойла», начинают совершать операции только после 11.00 мск.

Напомним, Медведев отменил переход на зимнее время в феврале 2011 года, когда занимал пост президента России. Он аргументировал свое решение тем, что из-за перевода часов у людей меняется биоритм, а это приводит к заболеваниям и стрессам. Кроме того, Медведев отдельно пожалел коров и других животных, «которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время».

Нынешний президент Владимир Путин уже не раз говорил, что не поддерживает инициативу своего предшественника.

Согласно соцопросам, все меньше россиян поддерживают отмену зимнего времени. По данным ВЦИОМ, за год число россиян, поддерживающих идею Медведева, сократилось почти вдвое – с 73% до 35%, передает «Газета.Ru».

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