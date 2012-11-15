Фондовые индексы США потеряли больше 1,2% на опасениях "бюджетного обрыва" - эксперты

Фондовые индексы США в среду, 14 ноября, потеряли больше 1,2% на опасениях относительно "бюджетного обрыва".

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, в Европе 14 ноября индексы также продемонстрировали снижение на 1%. Здесь негативный настрой рынков определили данные о промпроизводстве еврозоны, которое в сентябре упало на 2,3% (в годовом выражении). Экономика еврозоны продолжает ослабляться в условиях бюджетного кризиса и сокращающихся темпов глобального подъема. Местные компании уже не способны поддерживать продажи на прежних уровнях, что заставляет их снижать объемы выпуска продукции.

В свою очередь, аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко считает, что «ситуация развивается слишком быстро, да и медиа слишком сильно концентрируют внимание на теме «фискального обрыва». В результате мы не удивимся, если рынок начнет искать поддержку уже в ближайшем будущем, и те, кто делает ставку на драматический обвал, будут разочарованы. Хотя, кончено, кондиции, в которых находятся рынки рисковых активов, не на столь хороши, чтобы открывать позиции против общего направления рынков».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 ноября, повысился на 0,32% – до 833,19 пункта. Общий объем торгов составил 50,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,08% – до 312,60 пункта. Общий объем торгов составил 264,5 млн грн.

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