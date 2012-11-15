«Укристгаз» перечислил в госбюджет 339,9 млн грн за Харьковскую ТЭЦ-5

Покупатель 94,48% госпакета акций Публичного акционерного общества «Харьковская ТЭЦ-5» - компания «Укристгаз» перечислила в государственный бюджет всю сумму в размере 339,9 млн грн за приобретенный пакет акций общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Таким образом, как отметили в ФГИУ, поступления средств в госбюджет от приватизации с начала года выросли до 6 млрд грн.

Напомним, малоизвестная киевская компания «Укристгаз» 7 ноября т.г. победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены (329,4 млн грн - УНИАН).

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель, в частности, должен обеспечить на протяжении трех лет от даты перехода права собственности на пакет акций коэффициент использования установленной электрической мощности теплоэлектроцентрали до 67%, коэффициент использования установленной тепловой мощности до 45%.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

Убыток ТЭЦ-5 по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 389,8 млн грн, кредиторская задолженность - 493,5 млн грн, дебиторская задолженность - 81,7 млн грн.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания.