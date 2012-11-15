Кипрская Fromer Holding Limited намерена приобрести «Дубномолоко»

Кипрская компания Fromer Holding Limited заявила о намерении приобрести почти 99,92% (2 681 543 акций) Публичного акционерного общества «Дубномолоко» (Ривненская обл.).

Об этом говорится в объявлении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Согласно объявлению, в настоящее время кипрская компания и аффилированные с ней лица не владеют акциями «Дубномолоко».

Компания Fromer Holding Limited зарегистирована 16 октября 2012 года.

Торговый дом «Западная молочная группа» основан в 2002 году и является одним из ведущих украинских производителей и дистрибьюторов твёрдых и плавленых сыров. Входящие в него предприятия "Дубномолоко", "Бродовский завод сухого обезжиренного молока" и "Новоград-Волынский сыркомбинат" выпускают продукцию под ТМ "КОМО" и "Звягель".

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