Минфин выплатил 23,6 млн долл. дохода по еврооблигациям 2007 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату 23,625 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2007 года. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В министерстве напомнили, что в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 700 млн долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.