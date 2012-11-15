Минфин выплатил 23,6 млн долл. дохода по еврооблигациям 2007 года
17:26, 15 ноября 2012Фондовый рынок
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Министерство финансов Украины осуществило выплату 23,625 млн долл. купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2007 года. Об этом сообщается на сайте Минфина.
В министерстве напомнили, что в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 700 млн долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.
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