Индекс Украинской биржи в четверг вырос, ПФТС - снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 15 ноября, повысился на 0,48% – до 837,15 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 39,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,9 млн грн, на срочном рынке – 19,3 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (+2,00%), Авдеевского коксохима (+1,06), "Азовстали" (+0,97%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,62% – до 312,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 226 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 214,9 млн грн, на ОВГЗ - 10,2 млн грн.