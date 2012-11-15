Минфин привлек 532,784 млн грн от продажи ОВГЗ на внеплановом аукционе 15 ноября

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 532,784 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 15 ноября.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

К продаже, помимо стандартных 5- и 7-летних ОВГЗ, Минфин предложил 3-летние индексированные госбумаги.

От продажи 5-летних бумаг удалось привлечь 151,718 млн грн, 7-летних – 301,026 млн грн (ставка по этим ОВГЗ составила 14,3%) и индексных – 80,04 млн грн под 9,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 402,668 млн грн от продажи ОВГЗ на повторном аукционе 13 ноября.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Минфин привлек в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже ОВГЗ, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

В ноябре Минфин провел уже два из трех запланированных аукционов по продаже ОВГЗ. Еще один аукцион должен состояться 20 ноября т.г.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 190,783 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 99,415 млрд грн, в собственности банков - 75,337 млрд грн, нерезидентов - 6,097 млрд грн.