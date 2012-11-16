Первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети для планового ремонта

В пятницу, 16 ноября, первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

Как передает пресс-служба НАЭК «Энергоатом», энергоблок отключили в 01 час и 47 минут.

Согласно сообщению, на данный момент в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных станций Украины.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 4 970 МВт; для Ривненской АЭС - 2 715 МВт; для Южно-Украинской АЭС - 2 865 МВт; для Хмельницкой АЭС - 1 010 МВт.

За прошедшие сутки атомными станциями было выработано 287,32 млн кВт/ч электроэнергии.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 октября, в 17 час. 10 мин. после месяца восстановительных работ энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети.

Справка УНИАН. 6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена в городе Нетешин Хмельницкой области, около речки Горинь. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Хмельницкая АЭС является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом».

В данный момент на станции находится в эксплуатации 2 энергоблока общей мощностью 2 ГВт.