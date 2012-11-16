Украинские акции стабилизировались после сильной волатильности - эксперты

Украинские акции в настоящее время стабилизировались после сильной волатильности.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что индекс UX в четверг, 15 ноября, вырос. После падения в октябре на 32% и последующего незначительного отскока индекс Украинской биржи стабилизировался в диапазоне 800-850 пунктов.

По мнению аналитиков, «более существенное падение мировых индексов после выборов в США уже не оказывает столь явного влияния на украинские акции. Теперь более важную роль должны сыграть такие внутренние события, как формирование большинства в Раде, ход переговоров с МВФ о возобновлении кредитования и курс гривни».

По словам аналитиков, фондовые индексы США и Европы в четверг закрылись снижением. К опасениям наступления "бюджетного обрыва" добавилось обострение напряженности на Ближнем Востоке. Согласно предварительным данным, экономика еврозоны сползла в рецессию: зафиксировано снижение ВВП два квартала подряд.

Аналитики также отмечают, что в Китае завершился 18-й съезд Коммунистической партии, на котором были избраны новый президент и премьер. Переход власти завершится в марте. Ожидается, что при новом руководстве долгосрочные темпы роста ВВП могут снизиться (с 10% до 7%), однако ВВП будет иметь более качественную направленность – рост внутреннего потребления и снижение доли экспорта в экономике.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 15 ноября, повысился на 0,48% – до 837,15 пункта. Общий объем торгов составил 39,2 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,62% – до 312,26 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн грн.