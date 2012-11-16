Украинский рынок акций снижается вслед за мировыми биржами

Украинский рынок акций на торгах 16 ноября т.г. снижается вслед за мировыми рынками.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 снизился на 1,79% - до 822,17 пункта. Общий объем сделок составил 8,8 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось всего 1,7 млн грн. Среди лидеров снижения - акции «Укрсоцбанка» (-5,16%).

Снижение в пятницу также наблюдается и на европейских рынках акций. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,62% - до 5642,56 пункта, немецкий DAX снизился на 0,81% - до 6986,46 пункта, французский CAC-40 снизился на 0,56% - до 3363,38 пункта.