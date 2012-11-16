Индекс Украинской биржи повысился на 1,17%, индекс ПФТС – на 0,18%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 16 ноября, повысился на 1,17% – до 846,92 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,5 млн грн, на срочном рынке – 20,6 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+5,05%), «Донбассэнерго» (+4,42%), Алчевского меткомбината (+4,36%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,18% – до 312,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 131,3 млн грн.