Украинский и европейские рынки акций начали неделю ростом.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по состоянию на 10:42 вырос на 2,82% - до 870,82 пункта. Среди активно торгующихся акций лидерами роста стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+5,05%), Алчевского меткомбината (+5,01%), "Донбассэнерго" (+4,25%).

Рынки акций Европы в понедельник открылись ростом вслед за американскими и азиатскими рынками, из-за оптимистических ожиданий решения в США проблемы "бюджетного обрыва" - одновременного повышения налогов и сокращения расходов. К 10:05 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,82%. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,92%, немецкий DAX повысился на 1,00%, французский CAC-40 повысился на 1,00%.