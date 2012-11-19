WIG-Ukraine за прошлую неделю потерял 3,5%

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских эмитентов на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine потерял за прошедшую неделю еще 3,5%, закрывшись около 55 пунктов выше исторического минимума, достигнутого в мае текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил торги на уровне 644,5 пунктов - последний раз вблизи этих уровней WIG-Ukraine котировался в июне текущего года.

Акции украинских компаний на прошлой неделе дешевели на фоне роста основных польских индексов: "голубые фишки" прибавили 1,9% на фоне 1,3% индикатора всего рынка WIG.

Объединяющий бумаги польских компаний WIG-Poland прибавил 1,4%, а индекс компаний Центральной и Восточной Европы, в который также входят украинские компании, WIG-CEE поднялся на 0,33%.

Среди одиннадцати украинских компаний, котирующихся на главной площадке Варшавского фондового рынка, снижением последние пять торговых сессий закончили восемь из них.

Лидером падения стали акции добытчика угля Sadovaya Group, которые достигли нового исторического минимума своей цены на уровне 1,95 злотых за штуку (1 USD = 3,2 PLN). За последнюю неделю бумаги этой компании подешевели на почти 20%, увеличив минус с момента дебюта до более 80%.

Инвесторы больше всего на прошлой неделе также переоценили стоимость акций производителя яиц и яичных продуктов компании Ovostar Union (-18,8%) и KSG-Agro (-11,8%).

Бумаги других украинских эмитентов, кроме подорожавших на прошлой неделе Kernel (+1,33%), IMC (+1,65%), KDM Shipping (+0,37%), подешевели в пределах около 5-8%.

Исторического минимума своей цены на прошлой неделе достигла еще одна угледобывающая компания из Украины - Сoal Energy - на уровне 11 злотых за акцию (-40% с дебюта) и сельскохозяйственная KSG-Agro - 10,2 злотых за бумагу (минус более 50% с момента дебюта).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил прошлую неделю более 3% минусом после около 2,6% снижения на предыдущей неделе.

Справка УНИАН. В созданный Варшавской фондовой биржей в начале мая 2011 года индекс украинских компаний входят 11 фирм из Украины, акции которых котируются на главной площадке польского фондового рынка. Индекс, который стартовал с тысячи пунктов, достиг своего минимального значения в мае текущего года на уровне около 590 пунктов.

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