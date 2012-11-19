Объем торгов на «Украинской бирже» за прошлую неделю вырос до 402,4 млн грн

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 12 по 16 ноября вырос на 15,38% и составил 402,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 215,5 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю увеличился на 56,52% - до 186,8 млн грн.

По состоянию на 15 ноября 2012 г., для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 50,4 млн грн и ценные бумаги на сумму 591,6 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 12 по 16 ноября 2012 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", повысился на 3,35% - до 846,92 пункта.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Авдеевский коксохимический завод", влияние которых составило 9,07 индексных пункта, ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (7,89) и ПАО "Донбассэнерго" (4,92).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 8 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 6,5 млн грн., далее следует "Енакиевский металлургический завод" – 3,4 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 22,57%, 18,21% и 9,56% соответственно.

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