Настроения инвесторов будет определять ситуация в Греции и саммит лидеров ЕС - эксперты

На этой неделе настроения инвесторов на мировых рынках будет определять ситуация в Греции и саммит лидеров ЕС.

Об этом говорится в аналитическом отчете Sberbank Investment Research, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, в этот вторник министры финансов стран ЕС встретятся с представителями МВФ, чтобы принять решение о необходимости предоставления Греции очередного транша финансовой поддержки в объеме 31,5 млрд. евро. Скорее всего, по мнению аналитиков, решение будет положительным, после того как ЕС позволили Греции разместить облигации на 5 млрд евро, чтобы погасить долговые бумаги на 5 млрд евро, держателем которых был ЕЦБ. Кроме того, “тройка” международных кредиторов разрешила дать Греции еще два года для сокращения дефицита до рекомендуемого уровня.

"МВФ занимает более жесткую позицию в отношении Греции, однако европейские политики, судя по всему, очень боятся последствий выхода Греции из еврозоны и, что еще важнее, социальных и политических последствий нарастающих протестов", - отмечается в отчете Sberbank Investment.

Вторым по значимости событием на этой неделе, по мнению аналитиков, станет саммит лидеров ЕС, который запланирован на четверг. Как говорится в отчете, если вопрос с Грецией будет решен, основной темой саммита станет бюджет ЕС. "Позиции Германии и Великобритании сильно расходятся, и дальнейшее развитие событий также может сильно повлиять на настрой рынка", - отмечается в отчете. В США эта неделя будет относительно спокойной: в четверг отмечается День благодарения, и обычно активность на торгах в среду и пятницу низкая.

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