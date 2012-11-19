Индекс Украинской биржи повысился на 1,16%, индекс ПФТС – на 0,83%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 19 ноября, повысился на 1,16% – до 856,74 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 35,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 21 млн грн, на срочном рынке – 14,8 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+3,07%), Енакиевского метзавода (+2,18%), «Донбассэнерго» (+2,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,83% – до 315,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 83,6 млн грн, при этом на торги акциями пришлось 16 млн грн, ОВГЗ - 66,6 млн грн.