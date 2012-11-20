Ралли на мировых биржах может вывести украинский рынок акций из сонного состояния - эксперт

Ралли на мировых площадках может позволить украинскому рынку акций выйти из «сонного состояния».

Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

Тем не менее, подчеркнул он, «тенденция по снижению объема торгов на срочном рынке до каких-то 15 млн грн говорит о том, что наш рынок может пропустить основную часть движения. В то же время, делать ставку на снижение рынка сейчас не стоит».

По словам аналитика, к ралли на мировых биржах в понедельник, 19 ноября, примкнули практически все классы активов на всех континентах. Новых идей, после пятничного позитива из-за якобы конструктивного начала переговоров по предотвращению «фискального обрыва», не появилось. «Таким образом, пока что мы имеем дело в большей степени с отскоком после довольно продолжительного снижения аппетита к риску», - считает П.Ильяшенко.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 19 ноября, вырос на 1,16% – до 856,74 пункта. Общий объем торгов 35,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 21 млн грн, на срочном рынке – 14,8 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+3,07%), Енакиевского метзавода (+2,18%), «Донбассэнерго» (+2,17%).