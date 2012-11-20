Минфин привлек в бюджет 74 млн долл. и 506,7 млн грн от продажи ОВГЗ 20 ноября

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 74,099 млн долл. и 506,685 млн грн на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 20 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Средства в гривнях были привлечены от продажи стандартных 5-летних ОВГЗ под 14,3% годовых.

Сумма в долларах США была привлечена от продажи 2-летних бумаг, номинированных в долларах США. На покупку этих бумаг было подано 15 заявок, из которых 9 были удовлетворены. Максимально предложенная доходность составила 9,3%, минимально — 8%. В итоге установленная доходность этих правительственных бумаг составила 8,5% годовых, средневзвешенная — 8,32%.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

На предыдущем внеплановом аукционе по продаже внутреннего долга Минфин привлек в госбюджет 532,784 млн грн. От продажи 5-летних бумаг удалось привлечь 151,718 млн грн, 7-летних – 301,026 млн грн (ставка по этим ОВГЗ составила 14,3%) и индексных – 80,04 млн грн под 9,3%.

Справка УНИАН. По состоянию на 20 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 191,72 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 101,241 млрд грн, в собственности банков - 74,636 млрд грн, нерезидентов - 6,075 млрд грн.

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