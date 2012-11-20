Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 20 ноября, снизился на 0,88% – до 849,17 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 52,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,8 млн грн, на срочном рынке – 28,8 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Райффайзен Банка Аваль» (-3,62%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,61% – до 317,33 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 243,7 млн грн, при этом на торги акциями пришлось 205 млн грн, ОВГЗ - 37,8 млн грн.