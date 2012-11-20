Рада приняла в первом чтении законопроект о налогообложении операций с ценными бумагами

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект (№11285) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего совершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающий введение налогообложения операций с ценными бумагами. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, учет общего финансового результата по операциям торговли ценными бумагами ведется налогоплательщиком отдельно от иных доходов и расходов. При этом плательщик налога определяет финансовый результат по операциям с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, отдельно от финансового результата по операциям с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже. Финансовый результат от продажи (отчуждения, погашения) ценных бумаг определяется отдельно по каждой операции как разница между доходами, полученными (начисленными) от такого отчуждения и ценой покупки таких ценных бумаг.

Ценные бумаги и деривативы, согласно законопроекту, считаются находящимися в обороте на фондовой бирже, если ценные бумаги допущены к обороту хотя бы на одной фондовой бирже из перечня, определенного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку; если информация о цене ценных бумаг и деривативов публикуется в СМИ и может быть предоставлена фондовой биржей любому заинтересованному лицу на протяжении трех лет после осуществления операции с данными бумагами; если в отношении ценных бумаг рассчитывается биржевой курс или рыночная котировка в соответствии с условиями, установленными Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Вместе с тем, как сказано в законопроекте, если по результатам отчетного периода общая сумма убытков по операциям с ценными бумагами в обороте на фондовой бирже превышает общую сумму прибыли от таких операций по каждому виду ценных бумаг, то сумма превышения переносится на следующие отчетные периоды до полного погашения. Убытки от операций с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовом рынке, также переносятся на будущие периоды, но не более чем на три года с момента получения убытков.

Если прибыль от операций с ценными бумагами, находящимися в обороте на фондовой бирже, превышает убытки, то сумма превышения вносится в доходы по таким операциям и облагается налогом по ставке 10%. Аналогичный механизм применяется к показателю прибыли при операциях с ценными бумагами, не находящимися в обороте.

Согласно законопроекту, доходы, полученные при операциях с ценными бумагами, находящимися в обороте, не могут быть уменьшены на сумму затрат или убытков от операций с ценными бумагами, не находящимися в обороте на фондовой бирже, и наоборот.

Как сказано в законопроекте, вышеуказанные нормы не применяются к налогоплательщику – эмитенту ценных бумаг в части размещения, погашения, выкупа, конвертации и повторной их продажи. Кроме того, эти нормы не распространяются на операции с корпоративными правами, финансовый результат которых рассчитывается по правилам бухгалтерского учета, а также не операции по купле-продаже ценных бумаг с обязательством их обратной продажи и на операции с деривативами.

Операции по конвертации ценных бумаг, согласно законопроекту, не облагаются налогом.

Первичными документами подтверждения доходов и расходов по операциям с ценными бумагами и деривативами считаются оригиналы биржевых отчетов (для торговцев ценными бумагами – участников фондовых бирж), торговые отчеты, формируемые на основе биржевых ответов и договоров с торговцами (для налогоплательщиков и клиентов торговцев ценными бумагами).