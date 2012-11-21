Краматорский ЗСК сконцентрировал 96,96% акций Краматорского ЗМК

"Краматорский завод стальных конструкций" (КЗСК) сконцентрировал 96,9611% акций «Краматорского завода металлоконструкций» (КЗМК). Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно информации, ранее владеющие пакетами акций по 23,12%, 22,65%, 14,19% и 13,8% физлица состоянием на 15 ноября 2012 г. указанными долями не владеют.

Справка УНИАН. ООО "Краматорский завод стальных конструкций" создано 6 ноября 2012 года.

«Краматорский завод металлоконструкций» основан в 1965 г. и специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций для объектов промышленного и гражданского строительства.