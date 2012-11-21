Настроения на рынках акций сейчас скорее негативные - эксперт

Настроения на рынках акций в настоящее время скорее негативные.

Так оценил сложившуюся на мировых биржах ситуацию аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, «вчерашний с треском провалившийся рост на фондовых рынках отчетливо говорит о том, что очень трудно ждать продолжение роста акций в ближайшие дни. Особенно в условиях приближения продолжительных рыночных выходных в Соединенных Штатах и ожидании публикации предварительных значений европейских индексов PMI».

Как отметил аналитик, после почти 12 часов переговоров вопрос выделения средств Греции все еще остается открытым. Он подчеркнул, что «это не грозит дефолтом, однако может грозить потерей уверенности в еврочиновниках со стороны инвесторов, особенно сейчас, когда рынок снова пристально следит за тем, чтобы чиновники не совершали экономических ошибок по обе стороны Атлантики». Ожидается, что переговоры будут возобновлены в понедельник, 26 ноября. Также неформальные переговоры с большой вероятностью будут проходить в четверг и пятницу в рамках двухдневного евросаммита.

По словам П.Ильяшенко, «в условиях такой неопределенности для краткосрочных игроков очень важно понимать настроение рынка. Один из вариантов того, как отслеживать настроения – следить за динамикой акций Apple».