НКЦБФР приостановила операции с ценными бумагами FOREX MMCIS group

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем очередном заседании 20 ноября т.г. приняла решение о приостановлении клиринга, заключения договоров купли-продажи, внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг работающего на рынке Forex дилингового центра ПАО "Форекс Эмемсис Груп" (FOREX MMCIS group), а также компании ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи».

Как сообщили в пресс-службе комиссии, данное решение регулятора предусматривает приостановление операций с ценными бумагами эмитентов на срок 12 месяцев.

По словам члена НКЦБФР Сергея Воропаева, данное решение было принято "в связи с признаками манипулирования ценными бумагами, выявленными комиссией".

К примеру, по словам члена комиссии, "регулятор определил значительное повышение стоимости акций, выпущенных FOREX MMCIS group – их рыночная стоимость составляет 418 грн, тогда как номинальная стоимость – всего 0,5 грн".

"Таким образом, мы видим увеличение стоимости ценной бумаги аж на 83 500%. К тому же, факты манипулирования данными ценными бумагами подтверждает вывод биржи ПФТС, недавно полученный комиссией», – добавил С.Воропаев.

По его словам, данные решения были приняты, учитывая материалы, полученные регулятором в процессе комплексного изучения деятельности компании «ММСИС - Инвестментс». «Главная цель таких шагов – недопущение мошенничества и нанесения вреда отечественным инвесторам», – добавил С.Воропаев.

Напомним, НКЦБФР проводит комплексную проверку инвестиционного фонда ООО «ММСИС Инвестментс», в состав которого входит FOREX MMCIS group, на предмет осуществления профессиональной деятельности, манипулирования на рынке ценных бумаг, а также финансового мониторинга.