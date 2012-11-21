Индекс Украинской биржи в среду вырос на 1,54%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 ноября, повысился на 1,54% – до 862,26 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 35 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (+3,56%), "Азовстали" (+3,38%), Авдеевского коксохима (+3,05%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,09% – до 317,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 263,7 млн грн, при этом на торги акциями пришлось 185 млн грн, ОВГЗ - 77,7 млн грн.