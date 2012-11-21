Украинский рынок акций в среду последовал за европейскими биржами - эксперт

Украинский рынок акций в среду, 21 ноября, последовал за европейскими биржами.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «торги на украинском фондовом рынке в среду, 21 ноября, проходили в переменчивом ключе. После начального снижения ряд индексов Старого Света смогли выбраться на положительную территорию. За ними последовал и украинский рынок».

А.Кушнарев сообщил, что на старте торгов в среду инициативой на рынке завладели продавцы. Пессимизм игроков был вызван безрезультативностью завершившейся накануне встречи министров финансов стран еврозоны, на которой обсуждался вопрос о выделении Греции очередного кредитного транша. В числе основных причин того, что решение о помощи не было утверждено, называются разногласия между чиновниками из ЕС и МВФ по поводу стратегии сокращения греческого госдолга. В то же время отмечается, что участникам встречи осталось согласовать технические детали будущего соглашения.

Как подчеркнул аналитик, «следующее заседание по Греции назначено на понедельник, 26 ноября. Учитывая предшествующий опыт проведения подобных встреч, инвесторы верят в то, что решение о выделении помощи все же будет принято».

По словам А.Кушнарева, американская макростатистика, обнародованная во второй половине дня, носила противоречивый характер. Число первичных заявок на пособия по безработице в США за минувшую неделю упало на 41 тыс. до 410 тыс., при этом ожидалось снижение числа заявок на 29 тыс. С началом ликвидации последствий урагана «Сэнди» данные по рынку труда начинают приходить в норму. Статистика по индексу потребительского доверия Мичиганского университета не дотянула до прогнозов: пересмотренное значение индикатора за ноябрь составило 82,7 пункта против ранее объявленных 84,9 пункта. При этом ожидался пересмотр показателя с понижением до 84,5 пункта.

Аналитик отметил, что, несмотря на неоднозначность вышедших статданных, индекс Украинской биржи смог подрасти на несколько пунктов до конца сессии. По итогам дня наибольший рост среди голубых фишек продемонстрировал Алчевский МК (+3,56%). С хорошим результатами завершили сессию и другие представители ГМК – «Азовсталь» и Авдеевский КХЗ, акции которых прибавили 3,38% и 3,05% соответственно. Лучше рынка также выглядели бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (+2,71%) и «Донбассэнерго» (+2,48%). Потери в первом эшелоне понесли акции «Укрсоцбанка» (-2,15%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи в среду, 21 ноября, вырос на 1,54% – до 862,26 пункта. Общий объем торгов составил 59,4 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,09% – до 317,61 пункта. Общий объем торгов составил 263,7 млн грн.